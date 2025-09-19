Аграрии Ростовской области собрали 8,5 млн тонн зерна

Ростовская область к сентябрю 2025 года намолотила 8,5 млн тонн зерна при средней урожайности 26,1 ц/га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов, в регионе полным ходом идет сбор поздних зерновых культур и овощей. Началась уборка картофеля, кукурузы и подсолнечника. Хозяйства всех категорий собрали 139,7 тыс. тонн масличных культур при урожайности 6,8 ц/га.

«Аграрии получили 26,6 тыс. тонн сахарной свеклы с урожайностью 104,7 ц/га. Площадь посевов этой культуры сократилась до 17,6 тыс. га в 2025 году против 20,6 тыс. га годом ранее. Для выращивания используют гибриды «СоюзСемСвекла»: «Бриз», «Буря, «Волна», «Молния», «Прилив», «Скала», «Стихия», «Цунами»»,— пояснили в ответе на запрос редакции.

Овощей открытого грунта собрано 252,6 тыс. тонн при урожайности 150,4 ц/га. Овощные культуры высажены на площади 5,5 тыс. га в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

«К середине сентября накопано 151,3 тыс. тонн картофеля — на 7,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Урожайность составила 188,9 ц/га, что незначительно превышает показатели 2024 года. Площади посадки картофеля в 2025 году увеличились на 1,1% до 23,9 тыс. га. Новый урожай собран с половины засеянных территорий»,— приводятся в сообщении слова пресс-службы минсельхоза.

Валентина Любашенко