В Гуково экс-директора спортивной школы подозревают в халатности

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы в городе Гуково, которого подозревают по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Следствие считает, что руководитель подписал акты приемки ремонта здания Дворца спорта, при этом фактически работы не были выполнены вовсе либо были выполнены частично. Фигурант же, по версии правоохранителей, халатно отнесся к выполнению своих обязанностей, не проверив факт выполнения работ. В результате из бюджета подрядчику необоснованно оплатили работы на 15 млн руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Константин Соловьев