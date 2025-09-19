В Милютинском районе выставили на торги взлетно-посадочную полосу

В Ростовской области на торги выставили взлетно-посадочную полосу. Объект находится в хуторе Старокузнецов Милютинского района. Соответствующую информацию разместили на портале муниципального и государственного имущества «ГИС-Торги».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объект общей площадью в 15 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 1970 году. Начальная цена лота более 1 млн 280 тыс. руб. (с учетом НДС). Шаг аукциона оценили в 64 тыс. руб. (5%). Кадастровая стоимость сооружения оценивается в 5 млн 770 тыс. руб.

Константин Соловьев