ЕС намерен ввести полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»

Евросоюз планирует расширить санкции в отношении российских нефтяных компаний. В 19-й пакет ограничений включен полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены»,— уточнила госпожа фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в новом пакете санкций речь идет об ограничениях в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. 19-й пакет должны были представить 16 сентября. Однако позднее фокус внимания ЕС сместился на вопрос Венгрии и Словакии, которых хотят убедить в снижении зависимости от российской нефти.