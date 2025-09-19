ЕС решил не ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

Еврокомиссия не включила ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам РФ в предложения по 19-му пакету санкций. О новых рестрикциях, которые планируется внести в список, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что страны ЕС обсуждают ограничения на выдачу виз россиянам. Затем в ЕК заявили, что Брюссель не может полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, так как этот вопрос находится в ведении каждой страны-участницы.

В 2022 году Евросоюз уже ввел ограничения, приостановив действие упрощенного визового режима с РФ. Число выданных россиянам шенгенских виз снизилось с примерно 4 млн в 2019 году до около 500 тыс. в 2024 году.