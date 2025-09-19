ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ

Европейская комиссия предложила ввести в 19-й пакет антироссийских санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы»,— сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.

Изначально 19-й пакет должен был быть представлен 13 сентября. Дата презентации была перенесена после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с госпожой фон дер Ляйен. Глава Белого дома, в частности, потребовал от Европы более жестких мер против российской торговли энергоресурсами. Сейчас в предложенный пакет среди прочего вошел пункт об ускоренном отказе Европы от поставок из России сжиженного природного газа.