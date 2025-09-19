В Веселовском районе Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза КРС

В Веселовском районе Ростовской области с 16 сентября действует карантин по бруцеллезу после выявления очага инфекции в Краснооктябрьском сельском поселении. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, карантинные меры ограничивают передвижение крупного рогатого скота, животноводческой продукции, кормов и добавок на территории поселения.

«Бруцеллез опасен для животных и человека, инфекция быстро передается между живыми организмами. Власти работают над изоляцией очага заболевания и предупреждением его дальнейшего распространения»,— приводятся в сообщении слова специалистов администрации.

Валентина Любашенко