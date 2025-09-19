Ростовская филармония не получит статус объекта культурного наследия

Ростовской государственной филармонии отказали в получении статуса объекта культурного наследия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале краевед Геннадий Крольман, присутствовавший на заседании комиссии.

Фото: официальный сайт Ростовской государственной филармонии

По словам господина Крольмана, из 15 членов комитета девять высказались против присвоения соответствующего статуса по причине «потери зданием филармонии своего исторического облика».

«А знаете, почему филармонию нельзя сохранять? Потому что она свой исторический облик утратила. Тут больше нет ордера. То, что она новый облик приобрела — ни слова», — пишет краевед.

Решение об ре-основании филармонии в здании на улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону приняли в марте 1935 года. До этого в трехэтажном кирпичном строении, доходном доме Карапета Чарахчианца, построенном в начале XX века, располагались гостиница, кафе и магазины. После революции в здании работали совет рабочих депутатов, военно-революционный комитет и штаб подготовки бойцов атамана Каледина.

«Теперь будет заседание рабочей группы, где-то в начале октября, и там комитет окончательно будет пытаться отказать зданию в статусе. А после, видимо, пойдем в суды. И так же будет по публичке [Донская государственная публичная библиотека — прим. «Ъ-Ростов»]», — подытожил Геннадий Крольман.

Константин Соловьев