Железнодорожный вокзал Анапы обслужил 743 тысячи пассажиров с начала года

За восемь месяцев 2025 года крупнейшие вокзалы Северо-Кавказской железной дороги отправили 28,9 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по перевозкам стал вокзал Адлер — 5,1 млн человек. Второе место занимает вокзал Сочи (3,2 млн), третье — Ростов-Главный (более 3 млн). В Краснодаре-1 обслужили 2,9 млн пассажиров, в Туапсе — 1,03 млн, в Анапе — 743 тыс. путешественников.

Ранее сообщалось, что с 18 сентября стоимость проезда на электричках между Анапой и Краснодаром снизилась.

Анна Гречко