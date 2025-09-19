Новороссийск увеличит экспорт нефти из-за снижения переработки в России

В Новороссийске могут экспортировать 3,1 млн т нефти на фоне снижения переработки и экспорта нефтепродуктов из России в первой половине сентября. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова.

Морские поставки нефтепродуктов в портах России упали на 18% в годовом выражении из-за внеплановых ремонтов на НПЗ и последствий атаки на порт Приморск. Ситуация привела к тому, что ставки фрахта танкеров демонстрируют снижение на протяжении шести недель.

По данным эксперта, с целью компенсировать возникшее падение в экспорте нефтепродуктов, Россия может принять решение о наращивании объемов экспорта сырой нефти, используя для этого свои ключевые морские терминалы, расположенные в Усть-Луге и Новороссийске. В частности, через Новороссийск могут экспортировать 3,1 млн т нефти, что станет максимальным показателем за последние несколько месяцев.

Аналитики отмечают, что в текущих условиях российские производители в большей степени ориентируются на внутренний рынок, где наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура, в связи с чем значительного роста экспортных поставок нефтепродуктов в сентябре текущего года не прогнозируется.