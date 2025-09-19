Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове продают недострои на Евдокимова за 334 млн рублей

Недостроенные многоэтажные дома на ул. Евдокимова в Ростове-на-Дону снова выставили на торги за 334,15 млн руб. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации издания, жители Ворошиловского района жалуются на стихийные свалки, поджоги и антисоциальные элементы на территории заброшенных объектов. Несмотря на многочисленные обращения к властям, ситуация годами остается без изменений.

Во время встречи с администрацией города местная жительница вновь подняла вопрос о недостроях. «Три несчастных пятна, которые позорят район», — назвала она заброшенные здания.

В мэрии сообщили, что объекты теперь принадлежат Фонду развития территорий, который не подчиняется городской администрации. Общая площадь недостроенных домов составляет 19,5 тыс. кв. м.

Торги назначены на середину октября.

Валентина Любашенко

