Поющие блогеры, театральная скрипка или «волшебный» квест

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концерте российских топ-блогеров, посетить спектакль «Скрипка Ротшильда» или принять участие в квесте «Гарри и испытание на волшебника». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

19 сентября в 18:00 в загородном пространстве Embargo — концерт топ-блогеров России. Они соберутся для того, чтобы устроить шоу с участием любимых артистов и определить лучших исполнителей.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

20 сентября в 19:00 в клубе «Мед» — шоу рэпера Mafanya. Он выступит с первой в своей жизни концертной программой. По словам музыканта, настало время выйти за рамки стримов и пранков, проявить себя в качестве настоящего артиста.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

21 сентября в 17:00 в Ростовской государственной филармонии начнется концерт оркестра им. Кима Назаретова «Золотая коллекция джаза». В программе — известные джазовые композиции и блюз.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+).

21 сентября в 19:00 во дворце культуры «Ростов-досуг» состоится концерт «Родному городу таланты посвящаем!». Программа творческих коллективов ДК посвящена 276-летия со дня основания Ростова-на-Дону.

Вход — свободный (6+).

19 сентября в 19:00 на сцене Молодежного театра — драма «Мама, я шапку надел». События разворачиваются на боевой линии соприкосновения между двумя солдатами. Герой с позывным «Медведь» оказался перед непростым выбором: жертвуя собой, протянуть руку помощи раненному врагу или спасаться бегством...

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

20 сентября в 18:00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра —спектакль «Есенин». Это, по словам представителей музтеатра, свой взгляд на творчество и судьбу поэта, на эпоху, в которой он жил. По жанру это — мюзикл. Историю Сергея Есенина рассказывает Галина Бениславская — его друг, секретарь, женщина, которая беззаветно любила поэта и не смогла смириться с его смертью.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)

21 сентября в 19:00 на сцене театра «Линии» — постановка «Скрипка Ротшильда». Театр представляет собственную версию классического рассказа Антона Чехова. Текст, перенесенный на театральные подмостки, заиграл новыми гранями, обнажил болевые точки и устанавил торжество жизни.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы криминальной комедии «Беги». Вор-медвежатник Саша проник в дом и увидел, что хозяин жилплощади Чернов убил свою жену. Убийца преследует сбежавшего свидетеля. Александру надо выжить и успеть на утренник к сыну. Ведь от этого зависит будущее брака Саши.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — драматический триллер «Долгая прогулка». В стране проводится ежегодное соревнование, в котором участвуют 100 молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час. После трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)

Для любителей хоррора — мелодрама «Дракула». Принц Влад живет ради любви к принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, принц узнает о смерти возлюбленной. Убитый горем Влад узнает, что Елизавета может возродиться, отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет принц встречает свою любовь в облике юной Мины.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

19, 20 и 21 сентября с 12:00 до 18:00 в Музее современного изобразительного искусства пройдет выставка «Встречный свет». Это совместный проект московского художника Елены Утенковой-Тихоновой и трех поэтов. Их всех объединяет готовность к «встрече с другим в себе и с собой в другом».

Вход — бесплатный (0+).

20 и 21 сентября с 15:00 в пространстве «Тайная комната» — квест «Гарри и испытание на волшебника». Игроков ждет распределение по факультетам с помощью шляпы, выбор волшебной палочки, зельеварение, загадки на поиск и сравнение, развитие умений общаться жестами и разгадывать зашифрованные послания. А в конце квеста — найти сундук с тематическими подарками от Гарри.

Стоимость участия — от 800 руб. (6+).

