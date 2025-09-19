Цены на гречку в Ростовской области выросли с начала 2025 года

Производители гречневой крупы в августе и сентябре повысили стоимость продукции на 10,5% по сравнению с июлем. В Ростовской области цены на гречку также изменились, сообщил Ростовстат.

Согласно опубликованным данным, за месяц с 19 августа гречневая крупа в среднем подорожала на 7 копеек — с 59,6 руб. за кг до 60,3 руб. за кг. Самые высокие цены зафиксированы в Миллерово (71,9 руб. за кг) и Волгодонске (67,9 руб.).

Наиболее доступной крупа остается в Таганроге (58,9 руб.), Ростове-на-Дону (58 руб.) и Сальске (57,8 руб.).

По данным Росстата, рост стоимости популярного продукта в целом по России связан с сокращением посевных площадей под гречихой на 31,7% — до 746 тыс./га в 2025 году.

«Такое снижение традиционно для четырех-пятилетнего производственного цикла. Рост производства в предыдущие годы создал большие запасы гречихи, которые могут спокойно храниться несколько лет. Они обеспечивают определенную подушку безопасности»,— заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в интервью «Интерфаксу».

Валентина Любашенко