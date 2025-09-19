Сочинские ушуисты завоевали 21 медаль на Всероссийских играх

Воспитанники секции ушу спортшколы №22 завоевали 21 медаль на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Витязево. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Турнир проводится согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. Сочи представляли юные бойцы из спортивной школы №22.

Как уточнили в пресс-службе мэрии курорта, сочинцы добились отличного результата, завоевав восемь золотых, 11 серебряных и две бронзовые медали.

Директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников отметил, что сочинские ушуисты вернулись с турнира с множеством медалей. В их коллекции оказалось восемь золотых, 11 серебряных и две бронзовые награды. Он пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом, отдохнуть и с новыми силами начать подготовку к следующим соревнованиям.

Организатором Всероссийских юношеских игр боевых искусств является Российский Союз боевых искусств. Соревнования проводятся с 2008 года.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по ушу-таолу в Москве, где более 300 мастеров этого боевого искусства соревновались. Глеб Бурдов стал чемпионом в дисциплине таолу-наньдао, а Варвара Цветкова и Аполинария Кожевникова заняли второе место в программе таолу-дуйлянь цисе, при этом Кожевникова также получила бронзу в таолу-даошу.

Мария Удовик