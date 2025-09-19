Краснодар обошел Москву по стоимости земли

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по стоимости земельных участков. Средняя цена одной сотки в городе превысила 2,2 млн руб., что на 17,4% дороже, чем в мае того же года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Витрина недвижимости Restate».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным экспертов, лидерство Краснодару обеспечивают курортный статус региона, высокий спрос от крупных и частных инвесторов, а также ограниченное количество престижных участков, особенно вблизи береговой линии.

Москва заняла вторую позицию со средней стоимостью 1,65 млн руб. за сотку. Высокие цены поддерживает дефицит земли в агломерации и спрос на участки в старой части столицы. При этом новые районы снижают общий уровень цен.

Третье место досталось Санкт-Петербургу. Несмотря на падение стоимости почти на 10%, одна сотка в среднем обходится в 1,27 млн руб. Снижение отражает локальные колебания спроса, но не влияет на инвестиционную привлекательность.

В Ростове-на-Дону сотка стоит в среднем 1,22 млн руб., годовой рост составил более 22%. Пятерку лидеров замыкает Казань с ценой 960 тыс. руб. за сотку.

«Разрыв в ценах между Краснодаром и Волгоградом превышает 14 раз — это уникальный показатель. Он наглядно демонстрирует, насколько неоднороден российский рынок и как сильно на него влияют локальные факторы»,— отмечает директор по развитию классифайда «Витрина недвижимости Restate» Евгения Домрачева.

Алина Зорина