В Крым приехала делегация Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер

В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация послов африканских государств. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.

По его словам, цель визита — изучение экономического и туристического потенциала региона, а также обсуждение перспектив сотрудничества между республикой и странами, которые они представляют. В состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Вячеслав Рыжков