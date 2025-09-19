В Крым приехала делегация Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер
В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация послов африканских государств. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
Фото: Николай Аксенов
По его словам, цель визита — изучение экономического и туристического потенциала региона, а также обсуждение перспектив сотрудничества между республикой и странами, которые они представляют. В состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера.