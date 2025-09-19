«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс в Краснодар за 3,5 года

«Уральские авиалинии» выполнили 18 сентября первый рейс по маршруту Москва — Краснодар после возобновления работы аэропорта в краевой столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый рейс по маршруту Москва — Краснодар и обратный Краснодар — Москва были выполнены с практически полной загрузкой.

20 сентября авиакомпания планирует совершить первый полет в Краснодар из Екатеринбурга. Жители других городов смогут добраться до краевого центра со стыковками в Екатеринбурге или Москве.

Алина Зорина