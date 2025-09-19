Первый с 2022 года рейс выполнен из Санкт-Петербурга в Краснодар

Из петербургского аэропорта Пулково выполнен первый регулярный рейс в Краснодар после возобновления работы аэропорта Пашковский. Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», перелет выполнил «Аэрофлот», в расписании которого теперь предусмотрены ежедневные утренние рейсы на этом направлении.

С 26 сентября полеты в Краснодар начнет «Победа», которая будет выполнять до четырех рейсов в неделю. О запуске рейсов в кубанскую столицу также заявила Smartavia.

До пандемии направление Санкт-Петербург — Краснодар входило в число наиболее востребованных у пассажиров: только в 2019 году им воспользовались более 400 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков