Первый с 2022 года рейс выполнен из Санкт-Петербурга в Краснодар
Из петербургского аэропорта Пулково выполнен первый регулярный рейс в Краснодар после возобновления работы аэропорта Пашковский. Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», перелет выполнил «Аэрофлот», в расписании которого теперь предусмотрены ежедневные утренние рейсы на этом направлении.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 26 сентября полеты в Краснодар начнет «Победа», которая будет выполнять до четырех рейсов в неделю. О запуске рейсов в кубанскую столицу также заявила Smartavia.
До пандемии направление Санкт-Петербург — Краснодар входило в число наиболее востребованных у пассажиров: только в 2019 году им воспользовались более 400 тыс. человек.