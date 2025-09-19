Полиция проверяет сообщения об издевательствах над дикими животными в Мезмае
Кубанская полиция начала проверку по факту публикаций в интернете о жестоком обращении с животными в поселке Мезмай Апшеронского района. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В сообщениях утверждалось, что очевидцы во время прогулки в лесу обнаружили отрезанные лапы медведей и подвешенного на веревке кабана.
В ОМВД по Апшеронскому району отметили, что официальных заявлений от граждан не поступало. При этом правоохранительные органы инициировали проверку, в ходе которой намерены установить обстоятельства произошедшего и возможных причастных лиц.