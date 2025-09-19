Двух жителей Запорожской области осудили за шпионаж

Запорожский областной суд осудил двух граждан Украины за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Суд установил, что один из осужденных сотрудничал с представителем Вооруженных сил Украины, который предложил ему фиксировать и передавать координаты мест скопления и передвижения военной техники и военнослужащих ВС РФ. Фигурант по указанию кураторов также привлек к деятельности своего знакомого.

В период с августа по декабрь 2022 года осужденный направил куратору скриншоты с геолокациями мест расположения подразделений ВС РФ в Токмаке и Токмакском районе Запорожской области. После передачи координат Вооруженные силы России подверглись ракетным ударам. В результате были уничтожены вооружение, военная и специальная техника.

Граждан Украины приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима.

Елизавета Ершова