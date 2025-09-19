В Сочи предпринимателя оштрафуют за продажу запрещенных ветпрепаратов

Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении сочинского предпринимателя, который торговал запрещенными ветеринарными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Южное межрегиональное управление ведомства провело внеплановую дистанционную контрольную закупку в отношении индивидуального предпринимателя из Сочи. Бизнесмен осуществлял розничную продажу лекарственных средств, торговля которыми запрещена федеральным законом об обращении лекарственных препаратов.

В отношении нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств). Материалы дела направили в Арбитражный суд Краснодарского края для вынесения решения.

Управление напомнило, что розничная продажа разрешена только препаратами, зарегистрированными в России или изготовленными аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями с лицензией на фармацевтическую деятельность. Торговля ведется по правилам надлежащей аптечной практики.

Реестр лицензий размещен на сайте Россельхознадзора. Ведомство предупредило владельцев домашних животных, что приобретенные у сомнительных продавцов ветеринарные средства могут навредить здоровью питомцев.

«Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту курорта Россельхознадзор запретил ввоз 2,4 тыс. гербер из Армении после обнаружения в партии западного цветочного трипса — карантинного вредителя, способного повредить около 300 видов растений. Присутствие карантинного объекта подтвердило заключение ФГБУ ВНИИЗЖ.

Мария Удовик