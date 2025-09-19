Летом спрос на кофе в ресторанах и кафе Кубани вырос на 25%

В летний период в заведениях общественного питания Кубани спрос на кофе увеличился на 25%, в то время как на чай — всего на 5%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Контур.Маркета».

Лидерами спроса в кафе и ресторанах стали латте (27%) и авторские кофейные напитки (29%). Среди чая наибольшей популярностью летом пользовался зеленый (34%) и фруктовый (27%). По данным аналитиков, теплая погода способствовала повышенной проходимости заведений. Причиной роста спроса также стал туристический сезон.

В августе средняя стоимость американо в заведениях общественного питания Краснодарского края составила 372 руб., это на 34% больше, чем в январе 2025 года. Капучино подорожало на 35% — до 469 руб. Латте — на 11% (382 руб.), авторские напитки — на 43% (372 руб.), а эспрессо — на 36% (414 руб.).

Средняя стоимость зеленого чая в последний месяц лета составила 306 руб., на 12% больше, чем в январе. Авторские чайные напитки подорожали на 22% — до 425 руб. Улун подешевел на 2% (367 руб.), фруктовый чай также стал дешевле на 31% (257 руб.), а черный чай подорожал на 23% (367 руб.).

Алина Зорина