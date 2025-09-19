После двухмесячного перерыва возобновились слушания об убийстве аниматоров на Кубани

После почти двухмесячного перерыва в Краснодарском краевом суде возобновилось рассмотрение дела об убийстве аниматоров. Заседание 18 сентября длилось около пяти часов, но присяжные участвовали в нем лишь 40 минут, остальное время провели в комнате отдыха, сообщает портал 93.ru.

На скамье подсудимых находятся Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Заседание началось с обсуждения процессуальных вопросов. Судья огласил ответ администрации ЛНР, подтвердившей награждение фигуранта Кеворкьяна медалью «За отвагу», переданной ЧВК «Вагнер». Сам подсудимый подал ряд жалоб, включая претензии к ведению процесса и условиям содержания в СИЗО.

Значительная часть заседания была посвящена спору между стороной защиты и обвинением о привлечении специалиста для изучения мобильного телефона обвиняемого Кеворкьяна. Адвокат Владимир Пантелеев настаивал на независимом эксперте, указывая на недоверие к специалистам суда, и в итоге заявил отвод прокурору Наталье Каликановой, однако суд его отклонил.

Гособвинитель зачитала показания фигуранта Двойникова, согласно которым убийства были совершены по инициативе обвиняемых Кеворкьяна и Татосяна. Жертвами стали Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которых подсудимые заманили в лесополосу и убили. Анатолий Двойников подробно описал обстоятельства преступления, возложив основную ответственность на Арама Татосяна.

Судья уточнил расхождения между его показаниями на следствии и в суде, на что подсудимый Двойников ответил, что именно нынешняя версия соответствует действительности. Его слова подтвердил Арам Татосян.

Процесс продолжается.

Вячеслав Рыжков