Подполковник из Геленджика возглавил полицию Адлерского района Сочи

В отделе полиции Адлерского района Сочи произошли кадровые изменения. Руководителем подразделения назначен подполковник полиции Роман Макаренко. Нового начальника коллективу лично представил заместитель начальника ГУ МВД по краю начальник УВД по городу Сочи Сергей Огурцов, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал УВД Сочи Фото: Telegram-канал УВД Сочи

Роман Макаренко служит в органах внутренних дел свыше 20 лет. До перевода в Сочи он руководил отделением полиции поселка Кабардинка в составе ОМВД России по Геленджику.

Генерал-майор полиции Сергей Огурцов поздравил нового руководителя с назначением и пожелал успехов в работе. Он подчеркнул важность задач по поддержанию правопорядка в густонаселенном туристическом районе.

Мария Удовик