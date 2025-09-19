Россельхознадзор обнаружил 19 тонн зараженной импортной хурмы в Краснодаре

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз на Кубань партии хурмы объемом 18,8 т, в которой был обнаружен опасный карантинный объект — западный цветочный трипс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Груз прибыл автомобильным транспортом из Узбекистана и находился на складе временного хранения в Краснодаре. Факт заражения подтвердили эксперты Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Партия была запрещена к ввозу.

По данным ведомства, с начала 2025 года на юге России проконтролирован ввоз свыше 1 тыс. т свежей хурмы, основные поставки идут из Азербайджана, Узбекистана и Израиля.

Вячеслав Рыжков