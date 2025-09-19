По иску прокуратуры Сочи арестованы счета ростовского холдинга «Форте»

Центральный районный суд Сочи арестовал счета и производственные активы ростовского холдинга «Форте», одного из крупнейших производителей водонагревательного оборудования. Об этом сообщают «Ведомости Юг».

Обеспечительные меры приняты по иску сочинской прокуратуры, которая усмотрела ущерб муниципалитету при исполнении контрактов на строительство магистрального водовода и объектов водоснабжения. Общая сумма требований составляет 744,9 млн руб., взыскание заявлено солидарно с рядом компаний и физлиц, включая «Форте Хоум ГмбХ».

В пресс-службе холдинга заявили, что ростовские структуры «Форте» не являлись участниками муниципальных контрактов и не получали бюджетных средств. По словам представителей компании, «Форте Хоум ГмбХ» поставляла материалы подрядчику «СтройДорКубань» в рамках обычных договоров, без нареканий по срокам и качеству. В холдинге подчеркнули, что в иске прокуратуры не указаны конкретные действия компании или ее сотрудников, приведшие к ущербу.

Арест счетов уже осложнил исполнение обязательств по одному из выпусков цифровых финансовых активов перед инвесторами. В «Форте» считают требования необоснованными и отмечают, что меры фактически парализуют деятельность группы. Несмотря на снижение оборотов, компания продолжает работу в штатном режиме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Форте Хоум ГмбХ» зарегистрировано в 2006 году. Выручка в 2024 году составила 29,97 млрд руб., чистая прибыль — 3,96 млрд руб. Основной владелец — Александр Денисов (89,5%). В холдинг входят также «Форте Климат ГмбХ», ForteProm GmbH и ForteMetals GmbH. На рынке обращаются пять выпусков ЦФА эмитента суммарным объемом 3,2 млрд руб.

