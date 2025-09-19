Объединенное кредитное бюро опубликовало данные о кредитных рейтингах жителей российских регионов за август 2025 года. Средний показатель составил 710 баллов, сохранившись на уровне июля и почти не изменившись по сравнению с августом прошлого года, когда он был равен 711 баллам. Адыгея вошла в топ-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокие значения зафиксированы в Москве — 777 баллов. В десятку лидеров вошли также Санкт-Петербург (771 балл), Чувашия (768 баллов), Магаданская область (756 баллов), Севастополь (755 баллов), Удмуртия и Московская область (по 753 балла), Ханты-Мансийский автономный округ (752 балла), Воронежская область (749 баллов), а также Мордовия и Нижегородская область (по 746 баллов).

Самые низкие рейтинги отмечены в Тыве (599 баллов), Карачаево-Черкесии (637 баллов), Республике Алтай (650 баллов), Забайкальском крае и Коми-Пермяцком округе (по 660 баллов), Агинском Бурятском округе (671 балл), Бурятии (672 балла), Ингушетии (673 балла), Северной Осетии (676 баллов) и Адыгее (681 балл).

При этом в административных центрах-миллионниках кредитные рейтинги оказались выше среднеобластных значений. Максимальный разрыв отмечен в Красноярском крае, где жители края продемонстрировали показатель 674 балла против 734 у красноярцев. Минимальная разница зафиксирована в Самарской области — 11 пунктов: 718 и 729 баллов соответственно.

Вячеслав Рыжков