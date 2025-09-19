Первый снег выпал в горах Сочи

В Сочи выпал первый снег сезона. Согласно городским камерам, осадки покрыли горные трассы курорта «Роза Хутор». В городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Камеры, размещенные на высоте 2,5 тыс. м, зафиксировали обильные осадки, которые засыпали трассы «Примула» и «Фиалка» на Южном склоне. На отметке 2,3 тыс. м интенсивность была меньше, но снежное покрытие также образовалось.

Согласно данным городской администрации, в акватории Черного моря 19 сентября днем прогнозируется усиление шторма до 4-5 баллов с высотой волн до 3 м. Возможны ливневые дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В экстренном сообщении также указывалась вероятность формирования смерчей на участке от Магри до Веселого, включая территорию Сочи и Сириуса.

Администрация сообщила о переводе всех экстренных служб в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют не выходить в море, учитывать штормовые предупреждения при организации досуга и отслеживать сводки МЧС.

Алина Зорина