Городское кладбище в Крыму расширят на 34 гектара

Власти Крыма планируют расширить городское кладбище в Саках на 34 га. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Фото: Екатерина Мур, Коммерсантъ

Городской администрации дали поручение подготовить смету на благоустройство первой очереди новой территории.

Проект предусматривает зонирование участка с учетом конфессиональных особенностей. Это позволит выделить отдельные зоны для христианских и мусульманских погребений.

На территории установят ограждения и возведут модульное здание для проведения ритуальных обрядов.

Мария Удовик

