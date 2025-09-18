Городское кладбище в Крыму расширят на 34 гектара
Власти Крыма планируют расширить городское кладбище в Саках на 34 га. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Фото: Екатерина Мур, Коммерсантъ
Городской администрации дали поручение подготовить смету на благоустройство первой очереди новой территории.
Проект предусматривает зонирование участка с учетом конфессиональных особенностей. Это позволит выделить отдельные зоны для христианских и мусульманских погребений.
На территории установят ограждения и возведут модульное здание для проведения ритуальных обрядов.