Турпоток в Сочи вырос на 9% с начала года

Сочи с января по сентябрь 2025 года посетили 6,2 млн туристов, сообщили в пресс-службе администрации города. Годом ранее к началу бархатного сезона курорт принял около 5,7 млн отдыхающих, что на 9% меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что интерес к отдыху в бархатный сезон сохраняется на стабильно высоком уровне. Сейчас на курорте находится около 180 тыс. человек, основная часть гостей приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. По данным мэрии, в организованных средствах размещения города забронировано 86% номеров, в горном кластере — 74%.

В 2025 году власти усилили контроль за пляжными территориями, где проверяют соблюдение санитарных норм и правил безопасности, а также антитеррористической защищенности. За сезон было составлено более 100 административных протоколов в отношении предпринимателей, нелегально оказывавших услуги по перевозке пассажиров, экскурсиям и аренде яхт.

В горах Сочи сейчас находятся 90 туристов в составе 13 зарегистрированных групп. Спасатели напоминают о необходимости обязательной регистрации маршрутов и рекомендуют пользоваться услугами аттестованных инструкторов. Сделать это можно онлайн, по электронной почте или через подразделения МЧС.

В первом полугодии Сочи принял 3,5 млн туристов, что на 3% больше аналогичного периода 2024 года. На начало июля на курорте отдыхало 175 тыс. человек.

Мария Удовик