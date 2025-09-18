«Единая Россия» определила председателей городских дум Ростовской области

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил кандидатуры на должности председателей городских дум Ростова-на-Дону и еще пяти городов Ростовской области по итогам прошедших выборов. Заседание прошло 18 сентября в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«В целом, партия и наши кандидаты получили высокий уровень поддержки и это накладывает на нас, на региональное отделение, на всех наших выдвиженцев серьезную ответственность перед избирателями Ростовской области», — подчеркнул председатель регионального Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

По итогам голосования, на пост главы Ростовской-на-Дону городской думы VIII созыва и руководителя фракции выдвинули Лидию Новосельцеву. Она работала депутатом в городских думах Новочеркасска и Ростова-на-Дону, а также Законодательного собрания области, является членом федерального общественного совета и координатором партийного проекта «Старшее поколение» в регионе.

Партия также согласовала кандидатуру на должность мэра Волгодонска — им стал действующий врио Дмитрий Вельможко.

Председателем Волгодонской городской думы предложили Сергея Ладанова, главой фракции — Игоря Батлукова. В Новочеркасске на пост спикера думы и руководителя фракции единороссов одобрили Виктора Синюгина.

В Гуковской городской думе обе должности займет Борис Трофимов, в Зверевской — Светлана Бушланова. Председателем думы Донецка выдвинули Александра Клименко, главой фракции — Марианну Пехову.

Рассмотрение кандидатур для других городских дум, обновивших состав после выборов, пройдет позже.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по итогам Единого дня голосования кандидаты-единороссы в Ростовской области получили 161 мандат из 205, при этом около половины представителей «Единой России» стали депутатами впервые. Регион возглавил кандидат от партии, член Высшего совета Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко