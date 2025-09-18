Пожар на полигоне в Новороссийске локализовали до 250 кв. метров

На мусорном полигоне в Новороссийске площадь возгорания удалось сократить до 250 кв. м, сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале. По данным городских служб, к ликвидации пожара привлечено восемь единиц спецтехники, включая водовозку, самосвалы, бульдозеры и экскаватор.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала работ 18 сентября проведено свыше 1,2 тыс. рейсов по подвозу грунта. Общий объем отсыпки превысил 12,4 тыс. кубометров. В мэрии уточняют, что задействованные силы продолжают мероприятия по окончательной ликвидации очага возгорания.

Мария Удовик