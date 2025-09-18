В Краснодаре авария оставила часть Прикубанского округа без света

В Прикубанском округе Краснодара вечером 18 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной инцидента стало повреждение линии напряжением 6–10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города.

Под отключение попали фидер «Западная-2-108» и 14 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители ряда улиц, включая 2-ю и 3-ю Линию, Темрюкскую, Крымскую, Баумана, Панфилова, Круговую, Толбухина, Федосеева, Виноградную, Доватора, Толстого и Туапсинскую.

На месте происшествия работают аварийные бригады. В компании подчеркнули, что специалисты предпринимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Дополнительную информацию жители могут получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» по телефону 255-45-66.

Мария Удовик