Водитель «МАНа» спровоцировал аварию с участием пяти машин на Кубани

В четверг, 18 сентября, пять автомобилей столкнулись в результате цепной аварии на дороге между хутором Ленина и станицей Старокорсунской. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба полиции Краснодара в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

30-летний водитель грузовика МAN не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в идущую впереди машину марки Scania. От удара тот столкнулся с «Газелью», которая наехала на автомобиль Changan. Последний, в свою очередь, врезался в легковую машину.

Никто из участников происшествия не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Мария Удовик

