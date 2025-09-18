Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Облизбирком утвердил регистрацию нового главы Ростовской области

Избирательная комиссия Ростовской области 18 сентября зарегистрировала Юрия Слюсаря в качестве губернатора региона. Соответствующее постановление принято на заседании облизбиркома.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В Облизбирком кандидатом было направлено заявление об отсутствии обязанностей, не совместимых со статусом главы региона», — пояснили в региональной комиссии.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что церемония вступления Слюсаря в должность губернатора Ростовской области назначена на 19 сентября в 12:00. Мероприятие пройдет на площадке «ДонЭкспоцентра».

Валентина Любашенко

