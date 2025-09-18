Госавтоинспекция выявила 22 неисправных автобуса в Ростове

Межведомственная комиссия 18 сентября провела масштабную проверку общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В состав контрольной группы вошли специалисты областного управления Госавтоинспекции, Ространснадзора и регионального министерства транспорта. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, при выезде на маршруты инспекторы проверили 42 автобуса. Комиссия зафиксировала 22 нарушения по ст. 12.5 ч. 1 АК РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, запрещающих эксплуатацию).

«Отдельные водители не смогли подтвердить прохождение обязательного медицинского освидетельствования. По данному факту в отношении должностных лиц собрано 23 материала для возбуждения дел по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию автомобиля с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения). В этом случае Кодекс предусматривает штраф 5–8 тыс. руб.»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко