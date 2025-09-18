За звание лучших в профессии борются более 100 сотрудников грузовых терминалов ОТЭКО в порту Тамань

Представители 9 портовых профессий — сотрудники компании «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань — борются за звание лучших на корпоративных соревнованиях «Лига профессионалов».

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Предприятие проводит турнир четвертый год подряд, в этот раз продемонстрировать свое мастерство вызвались более 100 специалистов различных подразделений: кладовщики и стропальщики, осмотрщики-ремонтники железнодорожных вагонов и операторы систем пожарной автоматики, инспектора досмотра и водители автобусов. В командных дисциплинах соревнуются докеры-механизаторы навалочного терминала, а также тандемы сливщиков-наливщиков и машинистов технологических насосов наливного терминала.

Чуть больше 8 минут потребовалось докерам-механизаторам Алексею Соколову и Артему Собко, чтобы из двух разгруженных полувагонов извлечь и упаковать вкладыши для транспортировки серы. С абсолютным рекордом на практическом задании и отлично сданной теорией они обеспечили себе первое место. Их коллеги по четвертой бригаде Владимир Полищук и Андрей Радченко — второе. «Бронзу» выиграли работники из первой бригады — Денис Ярошко и Александр Ефанов.

Сдать тесты на знание ПДД, уверенно и без ошибок проехать специально построенную трассу, а потом ловко припарковаться задним ходом — все это должен уметь лучший водитель корпоративного автобуса ОТЭКО. Каждый день транспортом предприятия на работу в порт приезжают около 4 тысяч человек, а потому отдельным заданием конкурса стало разрешение нештатных ситуаций: пассажиры автобуса специально разыгрывали сцены, с которыми водитель может столкнуться в реальной работе. Жаркие споры за место в автобусе, попытки проехать стоя, просьбы остановить в неположенном месте — с этими провокациями все водители справились блестяще. Первое место занял Алексей Федоров, «серебро» — у Виталия Белинского, на третьей ступени пьедестала почета — Евгений Покормяка.

Участникам соревнований среди инспекторов досмотра и осмотра требовалось обнаружить в грузопассажирском автомобиле спрятанные запрещенные предметы, а также как можно быстрее выявить нарушения при прохождении человека через КПП. Среди претендентов на победу было много прекрасных дам, и это в очередной раз доказывает, что нет абсолютно «мужских» или «женских» профессий: главное быть профессионалом в своем деле. Тройка призеров: Федор Керефиди, Алена Мазур и Дмитрий Коновалов.

Так завершилась первая неделя «Лиги профессионалов ОТЭКО 2025», в торжественной обстановке участников наградили дипломами и сувенирами, а лучшим в своем деле вручили кубки, медали и денежные сертификаты.