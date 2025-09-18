Пять памятников в Горячем Ключе включили в реестр культурного наследия

Пять памятных сооружений Горячего Ключа внесли в реестр объектов культурного наследия региона после подтверждения их исторической ценности аттестованными экспертами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В перечень вошли могилы Героев Советского Союза А. М. Рогожникова и А. А. Снопляна, мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, памятник-символ в честь погибших воинов 30-й Иркутской дивизии и монумент основателям курорта и города. Всего на Кубани почти 2,4 тыс. объектов культурного наследия связаны с историческими событиями и личностями, 1,5 тыс. из них увековечивают память о защитниках Отечества.

Андрей Рогожников во время войны командовал отделением саперного батальона, воевал на Западном и Втором Белорусском фронтах. 27 июня 1944 года он участвовал в строительстве плавучего моста через Днепр в районе Могилева — переправу соорудили за одну ночь под огнем противника.

Амаяк Сноплян руководил отделением 77-го гвардейского стрелкового полка и получил орден Красной Звезды за успешное форсирование реки Неман. Он обеспечил переправу солдат и выявил огневые точки противника. Оба героя покоятся на городском кладбище.

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установили на площади возле Дома культуры в поселке Приреченском. Монумент открыли 30 января 1983 года в годовщину освобождения Горячего Ключа от немецко-фашистских захватчиков.

Памятник-символ в честь погибших воинов 30-й Иркутской дивизии воздвигли на месте боев на горе Лысой в 1985 году. Он увековечивает подвиг солдат, с которого началось освобождение оккупированных территорий.

Памятник основателям курорта и города Горячий Ключ создали в 1914 году на Минеральной поляне напротив Иверской часовни. Монумент посвятили 50-летию освоения Псекупских минеральных ванн и установили как символ благодарности людей, излечившихся от болезней.

Алина Зорина