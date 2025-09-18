Медианная зарплата сварщиков в Ростовской области достигла 158 тысяч рублей

За январь-август 2025 года в Ростовской области количество вакансий для сварщиков выросло на 7% до 2,4 тыс. предложений. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», больше всего предложений поступает для мастеров полуавтоматической и аргонодуговой сварки. Сварщики входят в категорию наиболее дефицитных специалистов — по итогам августа их не хватает более чем в 80 регионах страны. Особенно острый кадровый голод наблюдается в Южном федеральном округе.

«Компании испытывают сложности в поиске специалистов, в первую очередь представителей рабочих профессий — электромонтажников, слесарей, сварщиков. Активнее всего в этом году растут зарплаты как раз сварщиков. В целом по РФ с января их доход увеличился почти в 2 раза до 228 тыс. руб. в месяц»,— прокомментировала «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Она пояснила, в Ростовской области медианная предлагаемая зарплата сварщиков за январь-август составила 157,9 тыс. руб. На размер предложений влияют вахтовые позиции, которые составляют 45% от общего числа вакансий для сварщиков за восемь месяцев.

«Местные работодатели чаще всего требуют от кандидатов навыки сварки металлоконструкций, ручной дуговой сварки, владение полуавтоматом, умение читать чертежи, сваривать трубопроводы, настраивать параметры сварочного оборудования, исправлять дефекты, а также владение аргонодуговой и газовой сваркой»,— уточнила в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ростов» Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко