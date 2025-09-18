В Адыгее ожидается ливень и град

18 и 19 сентября на территории Республики Адыгея прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается сильный ливень и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшие два дня на территории Адыгеи прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20–22 м/с.

Жителям республики рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и фонари, так как возможно отключение электроэнергии. Во время грозы нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу и антенне. Гражданам советуют в такую погоду выключить электроприборы.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна и двери, а на улице избегать слабо укрепленных конструкций. При граде не рекомендуется выходить из дома.

Алина Зорина