Дельфина, заплывшего в кубанскую реку, выпустят в Черное море

Афалину, которую две недели назад обнаружили в кубанской реке Бейсуг и которая пострадала от рыболовного крючка, транспортируют в Анапу для осмотра и последующего выпуска в Черное море. Об этом пишет «“КП”-Кубань».

Недавно морское млекопитающее пострадало после попадания на крючок местных рыбаков. Ему удалось освободиться, однако самочувствие животного ухудшилось.

Специалисты отловили афалину и доставили на берег с помощью специальных носилок с прорезями для плавников. При обследовании на теле животного выявили повреждения, которые обработали антисептическими средствами. Ветеринары ввели дельфину антибиотик для профилактики инфекционных осложнений.

По словам специалистов, состояние афалины стабильное, угрозы для жизни нет. Сейчас дельфина везут в Анапу, где его планируют обследовать и затем выпустить в акваторию Черного моря.

Дельфин зашел в реку Бейсуг в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района из Азовского моря через лиман. Вернуться в море самостоятельно млекопитающему мешала отмель в устье реки.

Алина Зорина