Путин назвал замедление темпов роста ВВП необходимой мерой

Россия целенаправленно снижает темпы роста ВВП ради макроэкономической стабильности и замедления инфляции, заявил президент России Владимир Путин.

«Надо понимать — где эта грань, за которой наступит переохлаждение возможное и рецессия»,— сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин считает, что до рецессии далеко, о чем свидетельствует рынок труда. Безработица в России остается на рекордно низком уровне, напомнил президент.

По данным Росстата, во втором квартале ВВП вырос на 1,1% в годовом выражении против 1,4% роста в первом квартале. За первое полугодие рост составил 1,2%. По оценкам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, признаков рецессии в России нет, рост продолжается. Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,2%.

