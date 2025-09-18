Путин: России еще далеко до рецессии
Президент Владимир Путин считает, что экономика России еще далека от рецессии. По его словам, экономическое состояние страны лучше всего отражает стабильный рынок труда.
«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет»,— сказал господин Путин на встрече с представителями фракций Госдумы.
Президент отметил, что при разработке дальнейшей стратегии необходимо «понимать грань» между охлаждением и «переохлаждением» экономики.
О том, что в России нет признаков экономической рецессии говорила глава ЦБ Эльвира Набиулина. Она отметила, что когда речь идет о технической рецессии, имеется в виду, что экономика снижается два квартала подряд. Однако в России этого не происходит.