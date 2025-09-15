Техническая рецессия отменилась

Росстат подтвердил свою оценку роста ВВП России во втором квартале — он вырос в годовом выражении на 1,1%, а за полугодие — на 1,2%. Статистики оценивают рост экономики квартал к кварталу с учетом сезонности и календарности во втором квартале на 0,4% после спада на 0,6% в первом, а профессиональные наблюдатели разошлись во взглядах на то, была ли техническая рецессия (формально — снижение ВВП два квартала подряд). Между тем качественно ситуацию в экономике статистика отражает плохо — из-за большой разницы показателей по отраслям.

Во втором квартале 2025 года экономка расширилась в реальном годовом выражении на 1,1% против 1,4% роста в первом квартале, замедлившись до 1,2% за полугодие, сообщил Росстат. Статистики считают, что технической рецессии, о возможности которой спорят профессиональные наблюдатели (см. “Ъ” от 3 сентября) не состоялось и квартал к кварталу экономика вернулась к росту, но мнения тут сильно расходятся и оценки зависят от калибровки модели и методов матанализа (в том числе применяемых для снятия календарных эффектов). Напомним, что снижение ВВП два квартала подряд фиксировали, например, в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН и в департаменте исследований и прогнозирования Банка России (его оценки динамики ВВП во втором квартале — минус 0,6% квартал к кварталу после минус 1% в первом).

Межу тем в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина подробно объясняла, почему происходящее никак нельзя считать рецессией, а техническая рецессия — дискуссионная. «По нашим оценкам, которые мы еще будем уточнять, пока еще не вышла детальная разбивка ВВП, по мнению ряда аналитиков, во втором квартале сезонно сглаженный ВВП был выше первого квартала. Поэтому даже утверждения о технической рецессии на сегодняшний день выглядят по крайней мере дискуссионно»,— заявила она. Глава ЦБ раскрыла свое мнение в этой дискуссии: «В связи с этим три соображения. Первое — ошибочно это считать свершившейся рецессией, если иные показатели это не подтверждают. Второе — данные по ВВП, а тем более квартальная разбивка, подвержены значительным пересмотрам. Именно поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину. Третье — оценки сезонно сглаженной динамики ВВП существенно разнятся. У нас действительно в первом квартале ВВП снизился после сильного скачка четвертого квартала прошлого года».

Ситуация по отраслям экономики при этом сильно различается. Росстат отчитался, что в годовом выражении на общий рост физической добавленной стоимости во втором квартале в наибольшей степени повлияли: гостиницы и рестораны — 9,2%, обработка — 3,8% и строительство — 2,7%. Росли финансы и страхование — на 11%; госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение — на 5,3%, информация и связь — на 3,5%; культура и спорт — на 1,6%. Падение же зафиксировано в водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов — на 3,9%; в оптовой и розничной торговле — на 2%; в добыче — на 1,2%.

Динамика ВВП по отраслям в реальном выражении с поправкой на сезонный и календарный факторы не указывает на слабость внутреннего спроса, считают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В торговле, которая внесла самый большой отрицательный вклад в сезонно скорректированную динамику, большую роль играют поставки газа — а непосредственно на силу потребительского спроса указывает динамика общепита и гостиниц; строительство корректировалось после резкого роста в первом квартале 2025 года, а на финансовый сектор начали влиять жесткие денежно-кредитные условия — снижение здесь произошло впервые с 2022 года, фиксируют они. По оценкам аналитиков по тренду ВВП во втором квартале находился на уровне 1,3%. Минэкономики в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало его рост в 2025 году в 2,5%, но в середине сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, может быть понижен до 1,2%.

