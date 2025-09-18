В Краснодаре суд изъял землю аквапарка на Затоне стоимостью 377 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края об изъятии земельного участка площадью более 2 га, стоимостью свыше 377 млн руб. на территории парка 30-летия Победы, где располагался закрытый аквапарк. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что коммерческая организация, название которой не уточняется, незаконно получила сначала в аренду, а затем в собственность территорию для создания водного комплекса в центральной части Краснодара. Аквапарк проработал недолго, после чего был закрыт. После этого владельцы участка пытались незаконно возвести на территории общего пользования многоквартирные жилые дома.

В связи с нарушениями краевая прокуратура подала в суд заявление об истребовании земли из незаконного владения. Исполнение судебного решения контролирует надзорное ведомство.

Алина Зорина