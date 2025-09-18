Сочи принял 6,2 млн туристов с начала года

С начала года Сочи принял на отдых и оздоровление около 6,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель главы города Сергей Сомко на заседании летнего оперативного штаба, передает пресс-служба мэрии курорта. Турпоток остается стабильно высоким. Больше всего гостей прибыло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В бархатный сезон в Сочи единовременно отдыхают 180 тыс. человек.

В организованных средствах размещения города забронировано 86% номеров, в горном кластере — 74%. В ближайшие двое суток действует штормовое предупреждение. Все руководители санаторно-курортного комплекса получили уведомления о неблагоприятных погодных условиях.

Работа на пляжах зависит от погоды, и спасатели быстро сообщают руководителям туристических групп о любых изменениях, отметил Сомко.

Пока 90 человек из 13 зарегистрированных туристических групп находятся в походах по горно-лесной местности. Спасатели напоминают о необходимости регистрации и советуют обращаться к профессиональным инструкторам.

С начала года мониторинговые группы обнаружили 45 случаев курения кальяна в ресторанах, три из которых были зафиксированы за последние две недели. За этот период было изъято 1,9 тыс. л алкоголя.

В сентябре составили четыре протокола на граждан, которые нарушили закон при предоставлении транспортных и экскурсионных услуг. Проверили 207 автомобилей и составили более 100 протоколов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной. За последние две недели снизилось количество обращений в медицинские учреждения с кишечными инфекциями. В городе началась плановая вакцинация от сезонного гриппа.

Мария Удовик