ОГК-2 может стать убыточной из-за проблем с Новочеркасской ГРЭС

ПАО «ОГК-2» рискует стать убыточной с 2026 года из-за проблем с Новочеркасской ГРЭС, которая работает в вынужденном режиме и приносит 3 млрд руб. убытков ежегодно. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров на конференции Совета производителей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Федорова, Новочеркасская ГРЭС мощностью 2,3 ГВт входит в состав ОГК-2. С 2021 года объект функционирует в вынужденном режиме по решению правительства России. Такой режим предусмотрен для энергообъектов, которые не проходят конкурсный отбор, но необходимы для энергосистемы.

«В 2025 году мы вложили в ремонт ГРЭС 1,5 млрд руб., сняли ограничения мощности. Однако в таком режиме функционировать невозможно»,— пояснил глава «Газпром энергохолдинг».

В конце 2024 года руководство холдинга уже предупреждало о возможном сдвиге сроков ввода новых энергоблоков из-за задержек с производством. К 2027–2029 году на ГРЭС планируется запуск новых парогазовых энергоблоков. После модернизации электрическая мощность станции увеличится до 498,5 МВт.

Валентина Любашенко