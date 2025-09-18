Житель Крыма организовал незаконное казино в подвальном помещении Симферополя

Следствие завершило расследование уголовного дела против жителя Евпатории и двух соучастников, которые в декабре 2024 года организовали подпольный игорный зал в подвальном помещении Симферополя, замаскировав его под компьютерный клуб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Следствие установило, что в декабре прошлого года житель Евпатории арендовал нежилое подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр с виртуальными автоматами. Для работы зала были наняты кассир и администратор. Чтобы избежать уголовной ответственности и скрыть незаконный характер деятельности, группа выдавала игорное заведение за компьютерный клуб.

При обысках в помещении игрового зала и по адресам проживания сотрудников правоохранители изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы и журналы учета посетителей.

Обвиняемым вменяется незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием сети интернет, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Материалы уголовного дела направлены в суд.

Алина Зорина