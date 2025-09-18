Летом в Ростове-на-Дону спрос на кадровый учет вырос на 85%

В летний сезон в Ростовской области одной из самых востребованных кадровых услуг оказался подбор персонала. Его доля в спросе составила 10%, а в Ростове-на-Дону — 12%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Авито.Услуги. За год интерес к этой профессии вырос на 23% в области и на 31% в Ростове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кадровый учет заключается в анализе и систематизации данных о персонале, формировании статистики и ведении базы сотрудников. Спрос на эти услуги увеличился вырос на 29% в области и на 85% в Ростове-на-Дону.

Этим летом больше всего предлагаемая заработная плата у менеджеров по персоналу увеличилась в Саратовской области — на 33%, до 64,4 тыс. руб. при фиксированном графике. На втором месте оказалась Удмуртия с зарплатой в 74,4 тыс. руб. (+25%). Владимирская и Мурманская области показали одинаковую динамику роста на 24%, а средняя предлагаемая заплата составила 67 тыс. руб. и 81,5 тыс. руб. соответственно.

В пятерку лидеров также вошла Ивановская область, где летом 2025 года менеджерам по персоналу предлагали в среднем 66 тыс. руб. Это на 22% больше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская