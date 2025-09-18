Крым «ушел» под воду

В ночь на четверг на Крым обрушился циклон. За сутки выпало больше месячной нормы осадков, улицы и дороги затопило. Несколько городов и десятки сел оказались обесточены. В Симферополе введен режим повышенной готовности, в Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. В горной части Крыма сегодня ожидается ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В ночь на четверг на Крымский полуостров обрушилась стихия, вызвав масштабные подтопления. Региональные подразделения МЧС уже накануне предупреждали о надвигающейся непогоде. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за 24 часа в регионе выпало более месячной нормы осадков. В частности, в Черноморском было зафиксировано 38 мм осадков, а в Евпатории, Севастополе, Почтовом и Феодосии — по 15 мм. Дожди идут на всей территории полуострова, но критических значений пока не достигли. Ожидается, что к вечеру интенсивность осадков возрастет.

Власти Симферополя ввели режим повышенной готовности из-за разгула стихии.

В Севастополе создан оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды. Все городские службы функционируют в режиме повышенной готовности. «Севэлектротранс» сообщает о значительных отклонениях от расписания в работе общественного транспорта, включая муниципальные маршруты, морской пассажирский транспорт и компенсационные автобусы.

В Ялте ученикам разрешили не посещать школы.

«Крымэнерго» также перешло в режим повышенной готовности из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных непогодой. Без электричества остались Судак, села Насыпное, Южное и Подгорное в районе Феодосии, а также Дачное, Лесное, Солнечная долина. Кроме того, обесточены населенные пункты южного берега, такие как Лучистое, Лаванда, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка, а также село Миролюбовка в Красногвардейском районе. Аварийные бригады работают на местах. Отключения электроэнергии также зафиксированы в Бахчисарае, нескольких пригородных селах и Феодосии.

Главное управление МЧС России по Крыму предупреждает об усилении ветра в горах до 35 метров в секунду в ближайшие два часа, рекомендуя воздержаться от туристических походов.

В настоящее время на всей территории полуострова действует штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют дожди, местами очень сильные, грозы и град 18 сентября и ночью 19 сентября, а также усиление ветра, местами до 25 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды на 0,5–1,5 метра без достижения опасных отметок.

ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальника Гидрометцентра Татьяну Любецкую сообщает, что циклон покинет Крымский полуостров в ночь на пятницу, после чего погода улучшится — дожди и ветер прекратятся. Осадки сохранятся лишь в восточных и южных районах в первой половине дня, а ветер ослабеет.

Елена Турбина